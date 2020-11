La joueuse de tennis algérienne Inès Ibbou fera son entrée en lice dans un tournoi professionnel féminin actuellement en cours à Monastir (Tunisie) contre la Française Astrid Cirotte (16 ans), selon le programme de compétition, dévoilé mardi matin par les organisateurs.

De part son meilleur classement mondial, l'Algérienne de 21 ans a directement intégré le tableau final de ce tournoi, et en tant que tête de série N6, alors que la jeune française a bénéficié d'une wild-card (ndlr, invitation). Dotée d'un prize-money de 15.000 USD, la compétition qui se déroule sur des courts en surface rapide, a drainé la participation de certaines joueuses relativement bien classée sur le plan mondial, notamment, la Biélorusse Shalimar Talbi, 357e chez les professionnelles de la WTA et tête de série N1 de ce tournoi. Après plusieurs semaines d'arrêt, en raison de la pandémie du nouveau coronavirus, Ibbou reprendra donc du service à l'occasion de ce tournoi, prévu du 23 au 29 novembre, et pendant lequel elle compte réussir un bon parcours. Ce qui lui permettra de récolter suffisamment de points, pour améliorer son classement mondial.