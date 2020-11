Ainsi, 69 judokas de 11 sélections représentants les écoles supérieures et d’application relevant des diverses régions militaires participent à ces joutes qui se déroulent à la salle de sport de cette école relevant de la 5ème région militaire (RM), selon les informations obtenues par l’APS, auprès des organisateurs.

Chez les messieurs, la compétition a lieu dans les poids de 60 kg à plus de 100 kg tandis que pour les dames, elle se déroule dans les poids de moins 48 kg à plus 78 kg, selon les organisateurs qui ont noté que l’arbitrage est assuré par les référés de la Fédération algérienne de judo.

Le championnat sera clôturé jeudi par la tenue des combats de la phase finale et la cérémonie de remise des médailles et coupes.

Dans son allocution d’ouverture du championnat, le commandant de l’Ecole des sous-officiers de l’intendanc e, le colonel Hakim Adami, a considéré que l’objectif du championnat, pour la tenue duquel l’état-major de la 5ème RM a mis en place toutes les conditions adéquates, est de mettre en valeur les performances des athlètes participants et consolider la pratique sportive militaire.

Le même officier a invité les participants à déployer tous leurs efforts pour faire honneur aux unités qu’ils représentent et au sport militaire national soulignant l’importance du sport pour la formation du soldat.

De son côté, le lieutenant Salah-Eddine Ouaddah, chef du bureau de communication et orientation à l’Ecole, a relevé que la compétition se déroule conformément à un protocole sanitaire défini incluant la présence d’un point médical, d’appareil de mesure de température et de moyens de désinfection pour les participants au championnat.

Le port systématique des masques de protection a été observé par tous les membres des délégations participants ainsi que des hôtes de la cérémonie d’ouverture.