Le vaccin russe anti-Covid-19 "Spoutnik V", développé par le centre de recherches Gamaleïa, est "efficace à 95%", selon une nouvelle étude publiée mardi.

Le communiqué diffusé par le centre Gamaleïa, le ministère russe de la Santé et le Fonds souverain russe, impliqué dans le développement du Spoutnik V, porte sur les résultats intermédiaires obtenus sur les volontaires 42 jours après l'injection de la première dose du vaccin, selon l'agence Sputnik.

Le calcul a été fait à l’issue de l’étude des données concernant 18.794 volontaires ayant reçu à la fois la première et la deuxième dose du Spoutnik V ou du placebo au deuxième point de contrôle (39 cas confirmés au 23 novembre 2020), conformément au protocole d'essai clinique.

Après l'achèvement des essais cliniques de phase 3, le centre Gamaleïa donnera accès au rapport complet, ajoute le texte.

Basé sur une plate-forme de vecteur adénoviral humain, le Spoutnik V, a été mis au point par le centre de microbiologie Gamaleïa et homologué en Russie en août 2020.

Il passe actuellement les essais post-homologation avec la participation de 40.000 volontaires dans plusieurs régions russes.