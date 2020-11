Plus de 59.256.310 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie, dont au moins 37.691.800 sont aujourd'hui considérés comme guéris.

Selon un précédent bilan établi lundi, la Covid-19 a fait au moins 1.388.590 décès dans le monde, et plus de 58.647.610 cas d'infection ont été enregistrés.

Sur la journée de lundi, 7.896 nouveaux décès et 593.934 nouveaux cas ont été recensés dans le monde.

Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont les Etats-Unis avec 835 nouveaux morts, l'Italie (630) et la Pologne (540).

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 257.707 décès pour 12.421.216 cas recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins. Au moins 4.633.600 personnes ont été déclarées guéries. Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 169.485 morts et 6.087.608 cas, l'Inde avec 134.218 morts (9.177.840 cas), le Mexique avec 101.926 morts (1.049.358 cas), et le Royaume-Uni avec 55.230 morts (1.527.495 cas). Parmi les pays les plus durement touchés, la Belgique est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 136 décès pour 100.000 habitants, suivie par le Pérou (108), l'Espagne (92) et l'Italie (83).

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao) a officiellement dénombré un total de 86.464 cas (22 nouveaux entre lundi et mardi), dont 4.634 décès (0 nouveau) et 81.508 guérisons.

L'Amérique latine et les Caraïbes totalisaient mardi à 11H00 GMT 435.916 décès pour 12.523.367 cas, l'Europe 377.263 décès (16.657.311 cas), les Etats-Unis et le Canada 269.201 décès (12.755.021 cas), l'Asie 189.142 décès (11.975.641 cas), le Moyen-Orient 74.880 décès (3.160.744 cas), l'Afrique 49.979 décès (2.154.039 cas), et l'Océanie 941 décès (30.196 cas).

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par des médias, auprè s des autorités nationales compétentes et des informations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).