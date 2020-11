Des moyens de protection destinés au personnel médical a été acquis par la wilaya de Tizi Ouzou en attendant la réception dans les prochains jours d'un autre lot de 28 lits de réanimation, a-t-on appris dimanche du directeur local de la santé et de la population (DSP), Mohamed Mokhtari.

Un lot de 28 lits de réanimation destinés à renforcer les capacités d’accueil des structures sanitaires en lutte contre la pandémie de Coronavirus à Tizi-Ouzou sera acquis dans les prochains jours, a affirmé le DSP, précisant qu'une enveloppe de 200 millions de DA a été dégagée, à cet effet, par la wilaya et la commande, établie par le comité de réanimation de la wilaya, sera formulée aux fournisseurs courant de cette semaine, tout en faisant remarquer que "la seule contrainte qui pourra se poser est la disponibilité des équipements sur le marché".

Ces acquisitions, qui porteront les capacités de la wilaya, qui dispose de 37 lits présentement, à 65 équipements, "permettront d’offrir aux différentes structures de santé à travers la wilaya les moyen s de mise en œuvre du nouveau schéma régulateur, établi par les services de la DSP, en relevant la capacité de l’ensemble des structures de santé", a expliqué M. Mokhtari.

Ainsi, les structures du pôle nord, Etablissement publique de santé de proximité (EPSP) de Tigzirt et Azeffoune, disposant actuellement de cinq lits bénéficieront de sept nouveaux, celles du pôle sud, EPSP de Draâ El Mizan et Boghni, dotées de quatre lits seront renforcées par six nouveaux, l’EPSP de Ain El Hammam qui dispose d’un seul lit sera dotée de cinq nouveaux et le CHU Nedir Mohamed qui dispose de 23 lits sera renforcé par 10 autres nouveaux équipements.

Un lot de moyens de protection destiné au personnel médical a été également acquis par la wilaya et l’Assemblée populaire de wilaya (APW) et sera distribué à l’ensemble du personnel des établissements sanitaires de la wilaya a, en outre, ajouté M. Mokhtari.

Sur un autre volet, le responsable local a indiqué que, dans le cadre du nouveau schéma régulateur de lutte contre la pandémie établi par les services de la DSP, "un coordinateur Covid-19 est désigné au niveau de l’ensemble des structures sanitaires de la wilaya dont la tâche est exclusivement dédiée à la Covid-19".

Il est, a-t-il précisé, "en contact permanent avec la cellule de crise de la DSP et s’occupe d e la gestion de tout ce qui est relatif à cette pandémie, tel la gestion des stocks de moyens ou le transfert d’un malade à une autre structure dans le souci d’optimiser les efforts et les moyens en les mutualisant".

M. Mokhtari, qui a relevé la mobilisation du corps médical et de l’ensemble de la société dans la lutte contre cette pandémie au niveau de la wilaya, a, cependant, insisté sur "l’impératif renforcement de la prévention et la sensibilisation qui demeurent le meilleur moyen de venir à bout de cette pandémie".