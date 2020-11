Au moins huit personnes ont été tuées et 70.000 autres affectées par le cyclone tropical Gati, qui a traversé le territoire somalien dimanche soir, provoquant de fortes précipitations et des vents violents, a déclaré lundi une agence humanitaire des Nations unies.

Le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA) a indiqué qu'un nombre indéterminé de personnes blessées et de dommages sur les biens matériels et les infrastructures avaient été observés, et que 15.000 personnes avaient été déplacées dans les villages de Xaafuun et de Hurdiya.

Le cyclone tropical Gati a touché terre aux alentours de 22H00 dimanche dans la région de Bari dans l'Etat du Puntland.

"Les fortes pluies et les vents violents ont provoqué des inondations le long des côtes et dans l'intérieur du pays. Les zones les plus touchées sont 13 villages dans le district d'Iskushuban", a précisé l'OCHA dans sa dernière mise à jour sur les cyclones. "Des évaluations rapides sont actuellement prévues pour déterminer les besoins réels, et les partenaires humanitaires mobilisent actuellement leurs stocks positionnés en prévoyance pou r aider les personnes affectées", indique le communiqué.

L'OCHA a fait état de dommages massifs sur les biens matériels et les routes, observant que les services de télécommunications avaient également été affectés, en particulier dans les zones de Xaafuun, de Hurdiya et de Baarmadowe.

Ces destructions surviennent après que l'organe de gestion des informations sur les eaux et les terres en Somalie (SWALIM) de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture des Nations unies (FAO) a mis en garde dimanche que la gravité de cette tempête pourrait augmenter au cours de sa traversée de la Somalie.