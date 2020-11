Le Sommet du G20 de Riyadh, qui a été organisé par liaison vidéo samedi et dimanche, a produit "des résultats concrets" dans cinq domaines concernant l'économie et le commerce, a indiqué lundi un responsable du ministère chinois du Commerce.

En termes de coopération économique et commerciale, une composante majeure qui unit le groupe, le sommet a approuvé les actions du G20 pour soutenir le commerce et les investissements mondiaux en réponse au COVID-19, a indiqué Chen Chao, un responsable du ministère.

Le document a introduit 38 mesures visant à renforcer la facilitation du commerce et à encourager les investissements internationaux, ainsi que d'autres objectifs. Le sommet s'est engagé à soutenir le système commercial multilatéral, exprimant son soutien à la nécessaire réforme de l'Organisation mondiale du Commerce (OMC), telle qu'elle est inscrite dans l'initiative de Riyadh sur l'avenir de l'OMC.

En maintenant les marchés ouverts, les économies du G20 garantiront un environnement commercial et d'investissement libre, juste, inclusif, sans discrimination, transparent, prévisible et s table, ainsi que des conditions équitables, d'après M. Chen.

Une autre décision du sommet était de renforcer la durabilité et la résilience des chaînes d'approvisionnement nationale, régionale et mondiale, et d'aider les pays en développement et les moins développés à mieux s'intégrer dans le système commercial.

Les économies du G20 encourageront également les micro, petites et moyennes entreprises à participer davantage au commerce et aux investissements internationaux afin de promouvoir la croissance économique inclusive.

La Chine est prête à collaborer avec les membres du G20 pour mettre en œuvre le consensus, soutenir le multilatéralisme et le libre-échange, et contribuer à la reprise forte, durable et inclusive de l'économie mondiale, a ajouté M. Chen.