Environ 2 millions de tonnes de clinker (ciment semi-fini) ont été exportée depuis début 2020 à partir du port Djen Djen de Jijel vers plusieurs pays, a indiqué lundi, le président directeur général (Pdg) de cette entreprise portuaire, Abdesslem Bouab.

"De janvier à novembre 2020, plusieurs opérateurs économiques activant dans le domaine de production du ciment à travers le pays, ont procédé à l’exportation d’environ 2 millions de tonnes de ciment (clinker) depuis le port Djen Djen", a-t-il déclaré à l’APS.

L’entrée d’un des opérateurs sur de nouveaux marchés en Amérique Latine comme le Pérou, le Brésil, Haiti et l'Etat Dominicain -vers lesquels une quantité d’environ 300.000 tonnes de ciment avaient été exportées durant les mois d’octobre et de novembre derniers- a été à l’origine de l’augmentation du volume d’exportation de clinker, a assuré le même responsable.

Cinquante pour cent (50%) de la quantité de clinker exportée, soit 1 million de tonne de ciment, est le produit du Groupe industriel des ciments d'Algérie (GICA), a précisé le même responsable,ajoutant que 75% de cette prod uction (environ 750.000 tonnes) a été exportée par la Société des ciments de Ain El Kebira (SCAEK) de Sétif relevant de ce Groupe public.

De sa part, le chargé de l’information auprès de la Société des ciments de Ain El Kebira, Khemissi Rehal a indiqué à l’APS que de janvier à octobre 2020, pas moins de 40.000 tonnes de clinker ont été exportées vers l’Etat Dominicain , affirmant que des efforts sont déployés pour investir de nouveaux marchés. Il a, dans ce sens, rappelé que le ciment produit par la SCAEK avait été exporté vers plusieurs pays africains comme le Sénégal, la Côte d’ivoire, la Guinée et la Gambie en plus des pays d’Amérique Latine, le Pérou et le Brésil notamment.

La quantité de ciment exportée par la Société des ciments d’Ain Kebira devra atteindre à fin 2020 "environ 800.000 tonnes, représentant le double de la quantité exportée en 2019", a-t-on conclu .