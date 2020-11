Dix-sept (17) équipes militaires, représentant différents commandements, forces, régions, écoles supérieures et d’application, prennent part au championnat national militaire de Taekwondo qui a débuté lundi au complexe sportif régional de la 4ème RM à Ouargla. Cette manifestation sportive militaire regroupera jusqu’au 25 novembre courant des athlètes appelés à se mesurer dans huit catégories de poids, à savoir les moins de 54, 58, 63, 74, 80 et 87 kg et plus de 87 kg, en plus des épreuves de Poomsae. Dans son allocution d’ouverture du championnat prononcée au nom du commandant de la 4RM, le chef d’Etat-major de la 4RM, le général-major, Amar Zaimi, a appelé les participants à faire preuve de fair-play et de saine émulation tout au long de la compétition. Le commandement de la 4RM a mobilisé tous les moyens humains et matériels pour assurer la réussite de cette compétition, a-t-il ajouté avant de mettre en valeur cette discipline sportive "Taekwondo" et son impact dans la préparation physique et morale du militaire et la préservation de sa condition physique pour accomp lir ses missions de la meilleure manière.