Le président de la FAFKBA, Abbes Essid, prendra part aux travaux de l'AG de l'IFMA, aux côtés de son secrétaire général, Oussedik Ould Larbi et Mohamed-Chérif Outaydelt pour le volet technique.

"On aura à approuver les bilans moral et financier de l'exercice 2019 de l'instance internationale, discuter des plans d'action de 2020 et 2021 et d'autres points inscrits à l'ordre du jour de la réunion", a indiqué à l'APS le président de la FAFKBA.

"Conformément aux statuts de l'IFMA, les fédérations membres peuvent désigner un maximum de trois délégués, mais n'ont droit qu'à une seule voix au congrès", a expliqué l'IFMA, suggérant néanmoins que les délégués doivent de préférence inclure le président et le secrétaire général ou chef de la direction technique (DTN). Les associations et fédératio ns membres n'ayant pas payé leurs cotisations comme l'exigent les statuts de l'instance, ne seront pas autorisées à être présentes à un congrès ou une autre réunion de l'IFMA.

Il est à rappeler que l'assemblée générale de la Fédération internationale de muay-thaï (boxe thaïlandaise) est composée de 104 fédérations et associations (15 africaines, 43 européennes, 7 océaniennes et 39 asiatiques).