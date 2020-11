L’association culturelle "El Mostakbal" de la commune Chelghoum Laid (Mila) a entamé un programme de formation destiné aux encadreurs de plusieurs bibliothèques communales, a-t-on appris jeudi, du président de l’association, Amar Chouchane. Le programme élaboré de concert avec les services de la direction locale de la Culture et la bibliothèque publique principale de Mila vise à "former les encadreurs des bibliothèques communales sur les principes du travail bibliothécaire et les modalités de gestion des bibliothèques", a précisé la même source à l’APS, ajoutant que l’association "El Mostakbal" assurent depuis 11ans la gestion de la bibliothèque publique de la cité Djamaâ Lakhdar de la commune Chelghoum Laid et avait auparavant assuré la gestion de la bibliothèque communale de la même collectivité locales durant 6 ans.

"L’association oeuvre à travers cette initiative à transférer l’expérience acquise en la matière", a souligné le même responsable, faisant état du lancement dans le courant de cette semaine de la formation de 8 employés de la bibliothèque communale Ou led Akhlouf avant de poursuivre l’opération pour cibler les encadreurs des bibliothèques communales El Mechira et Ain Melouk.

L’association a formé durant l’année en cours les encadreurs des bibliothèques et salles de lecture relevant des établissements scolaires conformément à un programme arrêté par l’association et les directions de wilaya de l’Education et de la Culture, selon la même source. Dans ce cadre, M. Chouchane a fait état de la formation de 76 encadreurs des salles de lecture à travers les établissements scolaires des dairas de Tadjenanet, Chelghoum Laid et Telagma, en attendant la généralisation de ces sessions de formation dans tous les établissements scolaires de la wilaya. Selon la même source, un travail de collaboration est en cours avec les services du secteur de l’Education de la wilaya de Biskra en vue de transmettre "l’expérience" de l’association culturelle El Mostakbal dans le domaine d’encadrement des chargés des bibliothèques et salles de lecture au profit d’autres associations locales.