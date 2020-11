La journaliste britannique Jan Morris, qui avait apporté au Times le scoop sur la conquête de l'Everest, est morte vendredi à l'âge de 94 ans, a annoncé son fils Thomas, dans un communiqué.

"Ce matin à 11H40, l'autrice et voyageuse Jan Morris a commencé son plus grand voyage (..)", a dit Thomas, cité par la BBC. Jan Morris s'est rendue célèbre pour avoir transmis à sa rédaction le scoop historique de la conquête de l'Everest en 1953, grâce à un message codé. A l'époque, la concurrence entre journaux était vive mais le Times était le seul à avoir une journaliste dans l'expédition, Jan Morris, qui, à 27 ans, découvrait l'alpinisme. Des messagers locaux étaient chargés d'acheminer à pied ses messages à travers la montagne, mais craignant que ses articles ne soient interceptés par ses concurrents, la reporter transgenre avait mis au point un code : "mauvaises conditions neigeuses" voulait en fait dire "on a vaincu l'Everes".

"Vent toujours gênant" signifiait "la tentative de vaincre l'Everest a été abandonnée". Chaque alpiniste avait également son nom de code. Ainsi le 31 mai 1 953, Morris envoyait un message en apparence anodin : "Mauvaises conditions neigeuses, en conséquence l'expédition a abandonné le camp avancé le 29 et attend améliorations si tout va bien". Pour les initiés, le message prenait un tout autre sens : "Everest vaincu le 29 mai par Hillary et Tenzing". Le lendemain matin, la foule attendant le couronnement d'Elizabeth II apprenait dans la première édition du Times que deux hommes avaient planté le drapeau britannique sur le "Toit du monde". Plusieurs années après ce scoop, Jan Morris avait abandonné le journalisme pour se consacrer à la littérature. Elle a écrit plus d'une quarantaine de livres, dont des ouvrages sur l'empire britannique.