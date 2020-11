Le premier théâtre privé "Enamla" (La fourmi) d'Oran débutera ses représentations théâtrales et culturelles dès la levée du confinement, instauré pour lutter contre la pandémie du coronavirus, a-t-on appris de son propriétaire.

Ce théâtre privé entamera ses activités culturelles, en veilleuse à cause de la situation sanitaire liée à la pandémie du Covid-19, directement après la levée du confinement, a déclaré à l'APS Mohamed Affane, investisseur local dans le domaine du tourisme, qui a réussi sa première expérience alliant hôtellerie et culture, un nouveau concept dans le secteur des services du domaine touristique.

Le théâtre "La fourmi" d'une capacité de 120 places, vient palier à un manque dans le domaine théâtral à Oran, qui regorge de talents, a souligné Mohamed Affane.

A noter que la ville d'Oran ne dispose que d'un seul théâtre régional, en l'occurrence le théâtre "Abdelkader Alloula".

Le projet s'est concrétisé en l'espace de quatre mois, avec l'objectif principal de contribuer au développement du champ culturel en Algérie dans le cadre du mécénat, à l'émergence de je unes talents et leur formation dans les domaines théâtral et culturel, a-t-il indiqué, faisant part de sa disponibilité pour l'accompagnement technique des investisseurs désirant réaliser des théâtres ou des espaces culturels, afin de généraliser l'expérience dans d'autres villes.

Le théâtre "La fourmi" sera ouvert aux amateurs et amoureux de la culture dans ses différentes expressions et de tout le pays. Il se veut un espace d'échange d'idées entre différents artistes et intellectuels, dont la vocation est enrichir l'acte culturel à Oran.

Cet espace est prêt à accueillir des représentations cinématographiques et culturelles, ainsi que des rencontres littéraires suivies de débats et d'autres activités culturelles, selon son initiateur.

A ce propos, M. Affane a indiqué que le théâtre "La fourmi", situé près de son complexe touristique (Oran Est), possède un programme d'activités très riche pour une période de trois mois.

La concrétisation de ce théâtre par des entreprises algériennes représente un "grand défi", à cause notamment de la situation sanitaire causée par la Covid-19, a expliqué pour sa part l'architecte du projet.

L'édifice culturel dispose d'équipements techniques et artistiques modernes et conformes à ce type d'espace, a-t-il assuré, ajoutant que la scène s'étend sur 30 mètres c arrés sur un fond noir convenant autant aux représentations classiques que modernes.

L'équipe de réalisation a insisté sur sa concrétisation avec une technique unique, a fait savoir Youcef Fernane.

D'autre part, une autre aile a été ajoutée à l'édifice, à savoir un café littéraire, dont les murs sont décorés de photos de célèbres artistes, dramaturges, écrivains et intellectuels algériens, a-t-il ajouté, soulignant que le théâtre "La fourmi", qui est une action d'entreprise citoyenne, compte également ouvrir fin décembre prochain une académie de musique et une école de danse destinées aux jeunes.