Une opération de fouille archéologique clandestine a été déjouée et des pièces archéologiques de l’époque romaine ont été saisies par la brigade de la gendarmerie nationale de Merouana, (Batna), a-t-on appris mardi du groupement de wilaya de ce corps de sécurité.

Une personne âgée de 53 ans a été ainsi interpelée pour fouille archéologique non-autorisée, non-déclaration de découvertes faites sur un site archéologique et recel d’objets provenant de creusement et de fouille, a indiqué la même source qui a précisé que l’intervention des gendarmes est intervenue suite à des informations relatives à des travaux de creusement effectués par la personne dans la cour de sa maison à la recherche de vestiges en vue de les vendre.

Les gendarmes de la brigade de Merouana assistés de leurs collègues de la brigade de protection des biens culturels ont trouvé dans la maison du suspect une fosse recouverte d’un tapis de gazon synthétique de deux mètres de profondeur menant vers plusieurs tunnels de 50 mètres de long dont le toit a été soutenu par des appuis métalliques et de bois, a encore précis é la même source.

Des restes de pièces de poterie de l’époque romaine, des ossements probablement humains et des outils de creusement dont trois pioches et un arrache-clou ont été trouvés et saisis lors de la fouille de ces tunnels, a-t-on ajouté.