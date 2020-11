Paru en 2002 aux édition Barzakh en Algérie et aux éditions "Aube" en France, ce roman sera publié par la maison italienne "Astarte". "Entendez-vous dans les montagnes" est un huis clos réunissant un ancien soldat de l'armée coloniale française et une jeune femme lors d'un voyage en train où elle va pouvoir, pour la première fois, parler librement de son père, mort sous la torture en 1957. Née en 1950, Maïssa Bey a signé son premier roman "Au commencement était la mer" en 1996 avant de sortir "Cette fille-là" en 2001 qui lui a valu son premier prix littéraire, s'en suivi une série de romans dont "Puisque mon coeur est mort" (Prix de l'Afrique Méditerranée 2010), "Hizya" (2015), ou encore "Nulle autre voix" (2018). Elle est également l'auteure de recueils de nouvelles comme "Nouvelles d'Algérie" (1998) et "Sous le jasmin la nuit" (2004) ainsi des pièces de théâtre "On dirait qu'ell e danse", "Chaque pas que fait le soleil" en plus de l'essai "L'une et l'autre".