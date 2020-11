L'ancien ministre de la Communication, Abderrachid Boukerzaza, est décédé lundi à l'âge de 65 ans des suites d'une longue maladie, a-t-on appris auprès de ses proches.

Né le 19 avril 1955 à Jijel, le défunt a occupé le poste de ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, en 2007 et celui de ministre délégué chargé de la Ville en 2006.

Il a également été membre de l'Assemblée populaire nationale (APN) pour le parti du Front de libération nationale (FLN) entre 1997 et 2002, et secrétaire général de l'Union nationale de la jeunesse algérienne (UNJA) entre 1986 et 1999.

Entre 1977 et 1986, il était enseignant à l'Université de Constantine. Le défunt sera inhumé mardi après la prière du Dohr au cimetière de Garidi à Kouba (Alger).