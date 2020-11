Les premiers flocons de neige ont recouvert dans la nuit de dimanche à lundi, les hauteurs de la commune de Bouhmama et la localité d'Ain Mimoun à Tamza dans la wilaya de Khenchela.

La poudreuse a commencé à se déverser dans la nuit de dimanche à sur le mont Chélia, culminant à 2.328 mètres d'altitude et dans la région de Bouhmama, où les flocons tombant dru ont succédé, au froid particulièrement vif qui a affecté la région des Aurès durant toute la nuit.

Dans la commune de Tamza, les monts d'Ain Mimoune et de Noughis étaient recouverts d’un manteau blanc au lever du jour. Selon, l’attaché de l’annexe de l’Office national de météorologie, Djamel Boukouider la vague de froid et les fortes précipitations que connait la wilaya de Khenchela devront persister jusqu'à mardi matin et la neige est attendue sur les hauteurs culminant à plus de 1.800 mètres. Le temps s'améliorera à partir de mardi après-midi dans la wilaya de Khechela, souligne-t-on encore.

Selon la cellule de communication de la direction de la Protection civile, aucune intervention n'a été enregistrée dans ces localités , étant donné que les chutes de neige ont eu lieu pendant la nuit et dans des zones montagneuses.