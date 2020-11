Plusieurs projets de développement, tous secteurs confondus, ont été lancés dans la wilaya déléguée de Debdeb (nord de la wilaya d'Illizi), dans le but d'améliorer les conditions de vie de la population de cette région frontalière, a-t-on appris dimanche auprès des services de la wilaya. Le wali d'Illizi, Mustapha Aghamir, a lancé les travaux de réalisation d'un château de 1.000 m3 dans la nouvelle zone urbaine de Debdeb et un projet de réalisation et d'équipement d'un forage à Timeroualine (70 km de Debdeb). Le chef de l'exécutif local a également inspecté au niveau de cette agglomération des opérations d'aménagement urbain, de réalisation d'une salle de soins et de l'étude de revêtement de la route reliant Timeroualine au chemin de wilaya. M. Aghamir a lancé, aussi, les travaux de réalisation d'un groupe scolaire de catégorie ''D'' ainsi qu'un projet d'école de substitution dans la nouvelle zone urbaine, instruisant les responsables locaux et les chefs d'entreprises de respecter les délais et la qualité de réalisation des projets. Aussi, il a également donné le coup d'envoi du projet de réal isation de 140 logements, retenu dans le cadre du programme d'éradication de l'habitat précaire, en plus d'un projet de revêtement de rues au niveau des zones "88 logements'' et "110 logements'' de la cité "En-Nour'', et la réalisation d'un parc au niveau de la wilaya déléguée de Debdeb.