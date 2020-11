La porte-parole du ministère allemand des Affaires étrangères a précisé, dans un communiqué cité par l'agence de presse sahraouie (SPS), que le gouvernement de son pays "suit de près les événements à proximité de la brèche illégale d'El-Guerguarat", qualifiant la récente escalade dans la région de "plus grave incident" enregistré depuis l'accord de cessez-le-feu signé en 1991.

Le Gouvernement allemand a, dans ce contexte, appelé à "la reprise du processus sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies", indiquant "œuvrer avec ses partenaires au Conseil de sécurité pour parvenir à une solution négociée, pragmatique, pratique et durable au conflit du Sahara occidental dans le cadre de l'ONU en tenant compte du droit des Sahraouis à l'autodétermination". Faisant observer que "l'opération politique a progressé durant le mandat de l'ancien président allemand Horst Kohler en tant que représentant personnel du secrétaire général des Nations Unies", le ministère allemand des Affaires étrangères a souligné "l'engagement du gouvernement en faveur de la réactivation de ce mandat dans les plus brefs délais". Le Gouvernement allemand a précisé, à ce propos, avoir appelé, lors des dernières consultations au Conseil de sécurité sur la prolongation du mandat de la MINURSO, à la nécessité de désigner un envoyé personnel du SG de l'ONU au Sahara occidental dans les plus brefs délais et de reprendre le processus politique, soutenant que "la mission est un instrument politique permettant d'instaurer la confiance entre les deux parties à ce conflit qui dure depuis plusieurs décennies".