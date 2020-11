Ces mesures, qui entreront en vigueur à partir de lundi 23 novembre 2020, portent notamment sur la reprise des cinq prières dans les mosquées avec application du protocole sanitaire. La prière du vendredi reste, quant à elle, suspendue jusqu'à nouvel ordre.

Elles concernent également la reprise de certaines activités culturelles dont l'organisation des ateliers, des résidences artistiques et des activités liées au patrimoine dans les musées et les monuments ainsi que la reprise des activités des marchés hebdomadaires avec l'obligation du port de masque et du respect de la distanciation sociale.

Les mesures prises donnent aussi l'autorisation à rester ouverts jusqu'à 19h00 aux restaurants qui sont autorisés également à travailler le soir mais en proposant uniquement le service de livraison de repas à domicile.