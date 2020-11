Le procureur de la République près le tribunal d’El Othmania (Oran), a ordonné au service de la médecine légale territorialement compétent, de procéder à l’autopsie du corps de la victime décédée hier samedi au siège de la 15ème Sûreté urbaine, indique dimanche un communiqué du Parquet de la République de la même instance judiciaire.

Au lendemain de l’incident, le procureur de la République a "donné des instructions pour lever la dépouille de la victime, suite à quoi une ordonnance a été adressée au service de la médecine légale à l’effet d’effectuer l’autopsie et de définir les raisons précises du décès", précise la même source.

En date du 21 novembre 2020, une personne a été poignardée par arme blanche au niveau de la poitrine et du dos.

Une enquête a été ouverte dans cette affaire par les services de la 15ème Sûreté urbaine, qui s’est soldée par l’arrestation du mis en cause.

"A l’issue de l’investigation avec le mis en cause arrêté, celui-ci a été placé en garde à vue", a ajouté le communiqué, précisant qu’"il s’est avéré par la suite que le jeune homme s’est évanoui et est étendu sur le sol.

A cet effet, le procureur de la République a été notifié et les services de la protection civile et le médecin légiste ont été contactés.

Ces derniers qui se sont rendus sur les lieux ont constaté la mort du jeune homme.

Le procureur de la République s’est également déplacé sur les lieux où il a ordonné la levée et l’autopsie de la dépouille ainsi que l’ouverture d’une enquête pour déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire.

"L’enquête sera menée en toute transparence et dans le cadre des lois de la République", conclut la même source.