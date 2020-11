Le wali de Batna, Toufik Mezhoud a promulgué une décision interdisant catégoriquement à travers les 61 communes de la wilaya l’organisation des fêtes de mariage et de circoncision dans les logements et maisons privées, considérées comme des facteurs favorisant la propagation du Covid-19, ont indiqué dimanche les services de la wilaya.

Les services de sécurité ont été chargé dans le cadre de leurs compétences territoriales d’intervenir et d’ester en justice conformément aux dispositions pénales, le propriétaire du logements ou de la maison abritant ce genre de fêtes durant la période du confinement partiel à domicile, selon ce communiqué dont l’APS détient une copie.

Ces mesures ont été décidées suite au non respect des mesures de santé, de prévention et des dispositions de la distanciation sociale, selon le communiqué.

Le chef de l’exécutif local a décidé le 9 novembre dernier une série de mesures et dispositions préventives pour lutter contre la propagation du coronavirus, selon les rappels contenus dans le communiqué.

Il s’agissait, selon la même source de l’interd iction de tous les regroupements de personnes et de familles, la suspension de l’activité du transport urbain des personnes public et privé durant le week-end, la suspension de l’activité du transport en commun inter-wilaya et la fermeture des marchés de véhicules à travers tout le territoire de la wilaya.

L’obligation du port des masques de protection, le respect du taux de 50% à l’intérieur des bus avec l’obligation du port des bavettes dans les routes, les lieux publics et de travail et les espaces ouverts ou fermés accueillant le public notamment les administrations, infrastructures publics et de services avaient été imposés dans le cadre de ces mesures préventives, a-t-on rappelé.