Trois (3) personnes ont trouvé la mort et 146 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus à travers différentes régions du pays durant les dernières 24 heures, selon un bilan publié lundi par les services de la Protection civile.

Les secours de la Protection civile sont intervenus également durant cette période pour prodiguer les premiers soins à 4 personnes incommodées par le monoxyde de carbone émanant d'un chauffe eau dans la commune d’El Hadaeik (Skikda). La Protection civile a été sollicitée, en outre, pour l’extinction d’un incendie qui s'est déclaré dans un local d’alimentation générale dans la commune d’El Bouni (Annaba), causant des brûlures au 2ème degré à trois personnes. A Blida, les équipes d’intervention de la protection civile sont intervenus suite à une explosion de gaz butane dans une habitation à Larbaa causant des brûlures, à différents degrés, à 4 personnes. Par ailleurs, un total de 629 agents, tous grades confondus, et 89 ambulances ainsi que 94 engins d’incendie ont été mobilisés durant la même période par la direction générale de la Protection Civile p our effectuer des opérations de sensibilisation des citoyens et de désinfection générale des quartiers à travers les 48 wilayas, dans le cadre de la lutte contre la propagation du Coronavirus (Covid-19).