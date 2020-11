Les automobiles respectueuses de l'environnement, telles que les véhicules électriques et les voitures à hydrogène, représentent plus de 3% du total des véhicules immatriculés en Corée du Sud, a indiqué dimanche un rapport du ministère sud-coréen du Territoire, de l'Infrastructure et du Transport. Selon les données du ministère, 766.464 véhicules verts étaient immatriculés en Corée du Sud fin octobre, soit 3,16% du total. Le nombre de véhicules écologiques immatriculés a bondi de 34% sur un an à la fin octobre. Les hybrides ont grimpé de 29,5% en glissement annuel à 628.164 unités, tandis que les véhicules électriques ont connu une forte hausse de 54,4% en glissement annuel à 128.258 unités, selon les mêmes données.Pour leur part, le nombre de véhicules électriques à pile à hydrogène a atteint 10.041 unités, en hausse de 154,1% par rapport à l'année précédente.