Le président mexicain Andrés Manuel Lopez Obrador a appelé dimanche à la résolution de l'augmentation de la dette au niveau mondial causée par la pandémie de nouveau coronavirus lors du Sommet du G20. Il a cité l'exemple de son pays, où la dette publique a atteint 51,1% du produit intérieur brut (PIB), contre 44,8% avant la pandémie. "Si nous n'abordons pas ce problème maintenant, cela deviendra à l'avenir une nouvelle menace pour la stabilité économique et le bien-être social", a-t-il signalé, en ajoutant que la coopération et l'entraide permettront au monde de surmonter "cette période douloureuse". "J'espère que nous pourrons laisser dans l'histoire un exemple de la manière de faire face à une menace sanitaire mondiale et à une grave crise économique grâce à l'application du principe de la fraternité universelle", a-t-il conclu.