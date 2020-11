La directrice générale du Fonds monétaire international (FMI) Kristalina Georgieva a exhorté dimanche les dirigeants du Groupe des 20 (G20) à maintenir leurs politiques d'aide et à renforcer leurs efforts de facilitation de la reprise économique, tout en avertissant que l'économie mondiale n'était "pas encore tirée d'affaire".

"J'ai félicité les pays du G20 dans leur ensemble pour avoir pris des mesures sans précédent pour atténuer l'impact du COVID19, y compris sur les plans fiscal et monétaire, contribuant ainsi à empêcher des faillites massives et une crise encore plus grave", a indiqué Mme Georgieva dans un communiqué publié à l'issue du Sommet des dirigeants du G20, organisé par l'Arabie saoudite.

"J'ai également souligné que le monde n'était pas encore tiré d'affaire en ce qui concerne cette crise.

La coopération deviendra encore plus importante à l'avenir", a affirmé Mme Georgieva, exhortant les dirigeants du G20 à maintenir leurs politiques macroéconomiques de soutien aux entreprises et aux travailleurs "jusqu'à la fin de la crise sanit aire".

"Il ne doit pas y avoir de retrait prématuré. Il est également temps de se préparer à un renforcement synchronisé des investissements dans les infrastructures vertes et numériques afin de dynamiser la croissance, de limiter les cicatrices (de la pandémie) et d'atteindre nos objectifs climatiques", a-t-elle déclaré. Maintenant que se profile la perspective d'un vaccin, Mme Georgieva a indiqué qu'il était essentiel de "garantir qu'il atteigne tout le monde, partout", ce qui pourrait en outre ajouter près de 9.000 milliards de dollars américains aux revenus mondiaux d'ici à 2025, selon les estimations du FMI. L'incertitude la plus importante à laquelle nous sommes à présent confrontés est de savoir "comment utiliser les perturbations provoquées par cette crise pour construire une économie meilleure pour tous", a indiqué la directrice générale du FMI.

Mme Georgieva a invité les dirigeants du G20 à revitaliser le système commercial international, à favoriser un système fiscal international où chacun paie sa juste part, et à accélérer la transition vers la nouvelle économie verte.

Le FMI continuera à compter sur le soutien du G20 afin d'obtenir toutes les ressources nécessaires pour servir au mieux ses membres et en particulier ceux qui en ont le plus besoin, a-t-elle ajouté.