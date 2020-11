Une nouvelle expérience de plantation du caroubier (El-Kharoub en arabe), connu également sous le nom scientifique de Ceratonia Siliqua, a été lancée récemment à Ouargla, a-t-on appris lundi auprès de la Ferme de démonstration et de production de semences (FDSP) de Hassi-Benabdallah (Ouargla).

Menée en collaboration avec le bureau local de l’association nationale de la filière caroubier, au titre de la campagne nationale de reboisement, porte sur la création d’une pépinière permettant de cultiver les jeunes plants de caroubier, a affirmé Moussi Wafa, directrice de la FDSP relevant de l’Institut technique de développement de l’agronomie saharienne (ITDAS). L'expérience vise à généraliser la culture de cette espèce végétale aux multiples vertus en régions sahariennes et à adapter cet arbre fruitier méditerranéen aux conditions naturelles des régions sahariennes, à l’instar du milieu oasien, en plus de produire des plants sélectionnés de caroubier, a-t-elle expliqué.

Le caroubier est un arbre poussant souvent à l’état spontané au Nord du pays, mesurant de cinq à sept mètres de hauteur et pouvant attein dre exceptionnellement les quinze mètres, a fait savoir Mme. Moussi.

Son fruit, le caroube, une gousse longue de 10 à 30 cm, brune à maturité, qui contient une pulpe farineuse et sucrée au goût chocolaté, est considéré comme un excellent aliment énergétique utilisé depuis la nuit des temps pour ses vertus médicinales, a-t-elle ajouté.

La FDSP de Hassi-Benaballah a pour principale mission la prise en charge des différents programmes de développement agricole initiés par l’Etat dans les zones sahariennes, notamment ceux liés aux cultures stratégiques, telles que la phoeniciculture, la céréaliculture, le maraichage, l’arboriculture et l’apiculture.

L’ITDAS, dont le siège est basé à Biskra, englobe cinq FDSP réparties sur le territoire des régions de Ain Ben Noui (Biskra) pour les Ziban, El-Arfiane (El-Oued) pour l’Oued-Righ et Oued-Souf, Sbaâ (Adrar) pour le Touat, Gourara et Tamanrasset, Abadla (Béchar) pour la Saoura et Tindouf, et Hassi Benabdallah pour la vallée d’Ouargla.

Au total, 12.350 arbustes sont prévus à travers différentes communes de la wilaya d’Ouargla dans le cadre de la campagne nationale de reboisement, selon les données de la Conservation des forets d’Ouargla. Cette campagne appelée à réhabiliter le couvert végétal à travers le territoire de la wilaya, est répartie sur les d aïras d’Ouargla (3.200 arbustes), Touggourt (3.000), Hassi-Messaoud (2.800), Mégarine (1.150), Sidi-Khouiled et Témacine (500 chacune), El-Hedjira et N’goussa (400 chacune).