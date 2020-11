Pour sa première apparition sous les couleurs du Qatar SC, Belaïli a été crédité d’une belle prestation, inscrivant l’unique but du match en transformant un penalty sifflé à la 16e minute de jeu.

"Je crois qu’aujourd’hui, j’ai donné le maximum de moi-même pour ma première apparition sous le maillot du Qatar SC.

Je pense que j’ai été décisif, offrant le but de la victoire à mon club", a indiqué Belaïli après le match.

"Je souhaite continuer à réaliser de telles performances, pouvoir m’améliorer et surtout rendre heureux les supporters du Qatar SC", a ajouté le champion d’Afrique algérien.

Le natif d’Oran a estimé que la rencontre a été d’un "bon" niveau entre deux clubs où évoluent de "bons joueurs".

Après ce succès, la formation du Qatar SC occupe la 8e position avec 6 points, juste derrière son adversaire du jour, Al-Wakrah (7e avec 7 po ints).