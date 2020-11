La direction de la poste de la wilaya de Jijel a lancé samedi une initiative de paiement des pensions des retraités dans la salle omnisports "Aberkane Abdelkader" du centre-ville de Jijel par un souci de prévention de la propagation du Covid-19, a indiqué la directrice du secteur, Nadia Boudina. Cette initiative vient en réponse de la situation épidémiologique du pays et notamment dans la wilaya de Jijel marquée par la propagation du Covid-19 qui pousse à trouver des solutions supplémentaires d’application des règles de prévention pour assurer la sécurité des clients notamment les retraités, a précisé à l’APS la même responsable. Cette mesure a été prise en coordination avec la Caisse nationale des retraites (CNR) et la direction de la jeunesse et des sports, selon la même source qui a indiqué que la salle a été équipée du matériel et du personnel nécessaire pour accueillir dans des conditions adéquates les retraités avec "un protocole sanitaire garantissant la distanciation nécessaire entre les personnes au sein de cette vaste salle". Le paiement des p ensions des retraités qui ont accueilli avec satisfaction l’initiative se poursuivra temporairement du 21 au 24 novembre au sein de cette structure, a assuré Mme Boudina.