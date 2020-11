La Fédération nationale des travailleurs des forêts, de l'environnement et de la nature a salué la réaction rigoureuse des autorités judiciaire et sécuritaire qui ont sanctionné les mains internes soudoyées et étrangères complotistes ayant porté atteinte à la stabilité du pays et anéanti les atouts naturels et économiques nationaux, indique la FNTFEN, samedi, dans un communiqué.

La Fédération a également dénoncé les parties qui "ont ôté la vie à des citoyens et asséché la source de leurs biens, dans le but de créer un climat de terreur et de tension sociale".

Par ailleurs, elle a salué "le suivi et l’intérêt porté personnellement par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad qui n’a pas hésité à se rendre sur le terrain pour encourager les agents qui ont affronté avec dévouement et abnégation les flammes destructives et sauvé la vie des citoyens riverains des zones sinistrées", précise la même source.

A ce propos, la FNTFEN a appelé à l’impératif "d’accorder un intérêt particulier au présent et à l’avenir de la richesse nationale forestière qui connait depuis quelque temps un saignement aigu, une démolition systématique et des agressions dangereuses".

Dans ce contexte, elle a souligné la nécessité de prendre en charge sérieusement et urgemment le secteur des forêts en lui accordant "une place et une attention singulière du point de vue structurel, professionnel et juridique", jugeant primordial "la mise en place d’une cellule de suivi multisectorielle, chargée de l’intégration des populations rurales dans les opérations de prévention et protection des forêts, ainsi que de la création d’activités économiques durables".

La FNTFEN réitère "son soutien absolu" à la position rigoureuse du Premier ministre en réaction aux crimes délibérés et provoqués à l’encontre du patrimoine naturel de la patrie et de l’économie nationale.

De même qu’elle le sollicite en vue de "promulguer des lois interdisant définitivement tout investissement ou projet économique ou touristique à l'intérieur ou dans le périmètre des zones forestières détruites délibérément en les classant zones protégées par la loi, et en procédant à leur reboisement et réaménagement", a conclu le communiqué.