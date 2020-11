Le président capverdien, Jorges Carlos Fonseca, a appelé samedi la communauté internationale à trouver "des réponses efficaces" aux "phénomènes malheureux" liés à l'émigration clandestine après la découverte sur les côtes du Cap-Vert de dix corps de migrants.

"Face à ces phénomènes malheureux et tristes liés à la migration, des gens qui fuient des conditions de vie très difficiles et misérables, des conditions sous-humaines, nous devons, avec la communauté internationale, tous travailler sur les causes en même temps, donner des réponses efficaces à ces faits terribles", a dit le dirigeant capverdien dans une déclaration diffusée sur la télévision publique. Malgré "nos difficultés, nous devons donner à ces rescapés le meilleur traitement possible, que tout soit fait pour leur dignité.

C'est une obligation morale de l'Etat du Cap-Vert", a-t-il ajouté, en allusion à la prise en charge d'une soixantaine de personnes secourues après le naufrage le 15 novembre d'une pirogue sénégalaise au Cap-Vert.

Dix corps, probablement ceux de migrants clandestins ayant essayé de rallier l'Europe par la mer, ont été repérés après ce naufrage sur les côtes de Sal, l'une des îles du Cap Vert, ont annoncé les autorités jeudi soir.

Les dépouilles se trouvent dans un endroit difficile d'accès, mais les autorités tentent de parvenir jusqu'à elles pour leur donner un enterrement décent, a indiqué l'Institut maritime et portuaire de cet archipel de l'Atlantique.