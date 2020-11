Huit personnes, six militaires et deux civils, ont été tuées samedi soir dans une embuscade tendue par des terroristes du groupe Etat islamique (EI) à environ 200 kilomètres au nord de Baghdad, a indiqué un responsable local.

Une bombe placée en bord de route a explosé au passage d'une voiture de civils et lorsque des policiers et des membres du Hachd al-Chaabi --coalition de paramilitaires désormais intégrés à l'Etat-- sont venus à leur rescousse, ils ont essuyé des tirs de terroristes, a détaillé une source policière. "Quatre membres du Hachd tribal","deux policiers et deux civils ont été tués dans l'attaque de l'EI", a déclaré Mohammed Zidane, maire de la localité de Zouiya, à une cinquantaine de kilomètres au nord de Tikrit. L'attaque n'a pas été officiellement revendiquée mais M. Zidane et la source policière ont tous deux accusé le groupe EI. L'Irak a déclaré il y a trois ans la "victoire" sur l'EI mais le groupe conserve des cellules clandestines dans les provinces sunnites du pays, notamment Salaheddine où a eu lieu l'attaque de samedi soir. Il y a une dizaine de jours, 11 personnes, dont des membres de s forces de sécurité, avaient été tuées dans une attaque terroriste contre une position militaire à l'entrée ouest de Baghdad. Là aussi, le Hachd avait payé le plus lourd tribut avec cinq morts.