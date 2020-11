La filière aquaculture du Mali devrait bientôt recevoir 15 millions de dollars d’investissements sur trois ans, annonce la CEDEAO. La CEDEAO a présidé les 18 et 19 novembre une rencontre entre les acteurs des secteurs de la pêche et de l'aquaculture au Mali.

A l'issue de la rencontre, les représentants de l’organisation sous régionale ont indiqué que la Mali allait recevoir un financement de 15 millions de dollars de la part de ses partenaires, encore non identifiés. En effet, le financement prévu pour une période de trois ans, avait été évoqué il y a quelque temps déjà.

Mais, sa mise en œuvre avait été conditionnée à l’unification des acteurs du secteur.

Une préoccupation résolue avec la mise en place d’une Plateforme nationale des acteurs non étatiques de la pêche et de l'aquaculture du Mali (PANEPAM) intervenue lors de ladite rencontre.

La plateforme lancée grâce à la médiation de la CEDEAO est composée d’une dizaine de membres.

Elle servira d’interlocuteur entre les acteurs de la filière pour la mise en œuvre du plan de développement de la pêche et de l 'aquaculture. Le Mali fait partie des premiers producteurs de poissons en Afrique de l’Ouest. L’Institut national de la Statistique a indiqué dans son rapport du 4e trimestre 2019 que le pays produit 116.000 tonnes de poissons contribuant à hauteur de 3,9% du PIB.

Les emplois générés en amont et en aval de la filière pêche sont estimés à au moins 500.000, soit 7,2 % de la population active.