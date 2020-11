La ministre de la Formation et de l'Enseignement Professionnels, Hoyem Benfriha a supervisé, jeudi, en compagnie du ministre de l’Education nationale, Mohamed Ouadjaout le lancement de la deuxième opération bénévole pour la confection de masques de prévention au profit des élèves des établissements éducatifs, dans le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid-19.

Cette opération a été lancée à l’Institut national spécialisé en formation professionnelle (INSFP)de Birkhadem (Alger) qui a bénéficié d’équipements et de machines à coudre pour la confection des masques octroyés par le bureau de l’Unicef à Alger, des associations et des entreprises nationales.

Mme Benfriha a salué cette initiative qui s’inscrit dans le cadre de "la collaboration des membres du secteur dans la confection des masques pour lutter contre le coronavirus", indiquant que ces masques seront envoyés aux directions de l’éducation des wilayas pour les distribuer aux établissements éducatifs, ce qui permettra aux élèves de suivre leurs cours dans "les meilleures conditio ns sanitaires".

Pour sa part, M. Ouadjaout a appelé les enseignants, les encadreurs éducatifs ainsi que l’ensemble des membres de la famille éducative à "respecter rigoureusement" les mesures préventives prévues dans le protocole sanitaire, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des établissements.