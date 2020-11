Deux nouvelles structures, à savoir l’hôpital pour jeunes insuffisants respiratoires qui dispose de 120 lits équipés et d’oxygène et une cité universitaire de 1.000 lits, ont été affectés au secteur de la santé de la wilaya de Tlemcen par les autorités locales afin d’augmenter les capacités actuelles d’accueil et de prise en charge des personnes affectées par le coronavirus.

L'hôpital des insuffisants respiratoires de 120 lits implanté sur les hauteurs du plateau "Lalla Setti" a été totalement équipé en installations d’oxygène et en lits pour parer à toute augmentation du nombre de contaminations et contribuer à la prise en charge de tous les malades, a indiqué le wali de Tlemcen, Amoumene Mermouri, samedi lors d'une visite sur place. Par ailleurs, le secteur universitaire a mis à la disposition du secteur de la santé, une cité universitaire de 1.000 lits. Cet espace ne dispose pas d’installations d’oxygène mais servira au confinement des malades qui n’ont pas les moyens de s’isoler chez eux.

"La prise en charge sur le plan de l’hébergement et de la restaura tion sera assuré sur place toute la durée du confinement", a indiqué le directeur de wilaya de la santé, Boukhiar Mansour.

La capacité actuelle du centre hôpital-universitaire de la willaya de Tlemcen est estimée à l’heure actuelle à 200 lits équipés du nécessaire pour recevoir et prendre en charge les malades de la Covid-19, a-t-il fait savoir.

Concernant la disponibilité de l’oxygène, le directeur général du CHU de Tlemcen, Mazouri Nasreddine, a indiqué que les capacités du service en charge de Covid-19 sont passées de 45 sources d’oxygène à 90, en plus de l’acquisition d’un nouvel évaporateur d’oxygène de 6000 litres, "ce qui donne une capacité totale d’oxygène de près de 20.000 litres et permettra au CHU de Tlemcen d’être à l’aise sur ce volet au rythme actuel d’hospitalisation estimé entre 10 et 15 malades par jour", a-t-il affirmé. Pour ce qui est des tests PCR, M. Mazouri a souligné que son administration a conclu un marché avec un fournisseur d’une valeur de 47 millions DA pour l’achat de 10.000 tests. Actuellement, le CHU de Tlemcen est pratiquement à 60 % de ses capacités de consommation et son administration est entrain de prévoir, soit un rattachement à ce marché, soit de conclure un nouveau pour l’année 2021. Pour la journée de ce samedi, le nombre de malades hospitalisés est e stimé à 160, alors que les consultations quotidiennes sont passés de 80 personnes /jour à actuellement 120.

Parmi ce nombre, 10 à 15 personnes sont hospitalisées, alors que les personnes légèrement atteintes et non admises à l'hôpital reçoivent leur traitement et reviennent régulièrement pour des consultations, a-t-il ajouté.