L’Office national de l’assainissement (ONA) a annoncé samedi dans un communiqué avoir mené plus de 17.000 opérations de désinfection effectuées depuis le début de la pandémie.

"Ces opérations ont été menées en coopération avec les autorités locales, l'environnement, les forêts, la protection civile, les associations locales et étatiques", a précisé la même source.

"L'Office joue un rôle important à travers les opérations de désinfection qu'il mène sur les espaces publics, les rues et les quartiers résidentiels, les sièges d'institutions, les écoles et les hôpitaux.

A cet titre, plus de 17000 opérations de désinfection ont été effectuées depuis le début de la pandémie", a ajouté le communiqué.

Au cours de ces opérations, des équipes d'agents ont été engagées et tous les moyens matériels nécessaires ont été mobilisés, y compris les camions hydrocureurs, des pompes à eau et les produits de nettoyage et de désinfection, a fait savoir l’ONA, soulignant que ces opérations ont ciblé aussi de nombreuses zones d'ombre.

En plus de ces campagnes, l'Office a mis en place un comi té de suivi de l'évolution des cas de coronavirus dans l'entreprise, selon les instructions du ministère des ressources en eau.

Ce comité fait le suivi de l'évolution des cas de contamination et donne des orientations pratiques afin d'éviter l'augmentation de la pandémie au sein de l'établissement conformément au protocole sanitaire de lutte contre la maladie. Aussi, dès l'apparition des premiers signes de la deuxième vague, l’ONA a procédé à la relance des opérations de désinfection et de nettoiement à travers toutes ses zones et unités, en exploitant toutes les ressources humaines et matérielles, a indiqué l’Office qui gère le réseau d'assainissement de 57.000 km à travers 1.151 communes répartis sur 44 wilayas.

L’ONA compte à son actif 155 stations d’épuration et 510 stations de relevage.