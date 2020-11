Les automobiles respectueuses de l'environnement, telles que les véhicules électriques (VE) et les voitures à hydrogène, représentent plus de 3% du total des véhicules immatriculés en Corée du Sud, a relevé dimanche un rapport du ministère du Territoire, de l'Infrastructure et du Transport.

Quelque 766.464 véhicules verts étaient immatriculés en Corée du Sud fin octobre, représentant 3,16% du total, selon les données du ministère, qui précise que c'est la première fois que la part des voitures écologiques dépasse la barre des 3%. La proportion de ces automobiles propres augmente régulièrement. Il a atteint 1,99% en 2018 et 2,54% l'année dernière. Le nombre de véhicules écologiques immatriculés a bondi de 34% sur un an à fin octobre.

Parmi eux, les hybrides ont grimpé de 29,5% passant à 628.164 unités, tandis que les véhicules électriques ont connu une forte hausse de 54,4% pour s'élever cette année à 128.258 unités, indique le rapport.

En juillet, le gouvernement avait dévoilé un plan visant à injecter 20.300 milliards de wons (18,1 milliards de dollars) d'ici 2025 afin de renforcer le futur sec teur de la mobilité, y compris les véhicules électriques et les voitures à hydrogène, dans le cadre de ses projets " Nouveaux accords numériques et verts ".