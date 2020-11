La Banque agricole égyptienne s’est associée à la Société financière internationale (SFI) pour mettre en place des produits financiers permettant aux agriculteurs de se doter de pompes d’irrigation solaires.

La Société financière internationale (SFI) s’est associée avec la Banque égyptienne agricole (ABE) pour faciliter l’accès des fermiers aux systèmes solaires d’irrigation devant permettre aux exploitants agricoles d’économiser 875 millions de dollars/an.

Selon la SFI, le recours à ces systèmes d’irrigation permettra aux agriculteurs d'économiser 875 millions de dollars qui auraient été utilisés en frais d’acquisition de diesel, tout en aidant à la réduction des émissions de CO2 du pays. ABE dessert 4 millions de fermiers environ en Egypte, et est l’une des plus grandes banques du pays. Grâce à ce partenariat, elle renforcera ses capacités et mettra en place des produits financiers adaptés à cet objectif. Selon le vice-président de l’ABE, Sami Abdel Sadek, étendre l’usage des technologies solaires aux fermiers fait partie de la stratégie de la banque qui consiste à appuyer l’agriculture et le développement rural en Egypte. "Cela contribuera également à l’atteinte de la stratégie nationale à l’horizon 2030 qui est d’encourager les investissements agricoles et de rationaliser l’usage des ressources énergétiques dans le secteur", a-t-il indiqué.