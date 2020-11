Le roi d'Arabie saoudite Salmane ben Abdulaziz al Saoud a appelé samedi à soutenir l'économie mondiale et à rouvrir les économies et les frontières pour faciliter le commerce et la mobilité des personnes.

Lors de son discours d'ouverture au 15e Sommet des dirigeants du Groupe des 20 (G20) par visioconférence, le roi Salmane a insisté sur le soutien aux pays en développement de manière coordonnée pour maintenir ce qui a déjà été réalisé au cours des dernières décennies.

Il a en outre demandé de faciliter l'accès aux opportunités pour tous, en particulier les femmes et les jeunes, afin de renforcer leur rôle dans la société et sur le marché du travail grâce à l'éducation.

Au sujet de la pandémie de COVID-19, le dirigeant saoudien a souligné le rôle de la coopération internationale pour surmonter la crise, qui "a été un choc sans précédent qui a affecté le monde entier en peu de temps".

La présidence saoudienne du G20 a organisé une réunion extraordinaire des dirigeants pour réduire l'impact du COVID-19 en mars dernier, lors de laquelle il avait été convenu d'alloue r 21 milliards de dollars pour soutenir les efforts mondiaux de lutte contre la pandémie et 11 000 milliards de dollars pour soutenir les particuliers et les entreprises.

En outre, le G20 a également approuvé l'Initiative de suspension du service de la dette en avril pour répondre aux besoins immédiats de liquidités des pays à faibles revenus afin de garantir leur capacité à concentrer toutes les ressources disponibles sur la lutte contre la pandémie.

Dans un proche avenir, "nous devons nous attaquer aux vulnérabilités exposées par le COVID-19 tout en travaillant à protéger les vies et les moyens de subsistance", a déclaré le roi Salmane, qui a exprimé son optimisme quant aux progrès réalisés dans le développement de vaccins, de thérapies et d'outils de diagnostic pour le COVID-19.

A ce propos, il a souligné qu'il était essentiel de créer les conditions d'un accès abordable et équitable à ces outils pour tous les peuples.

Le sommet de deux jours des dirigeants du G20 réunit des chefs d'Etat ou de gouvernement de 19 pays et de l'Union européenne, ainsi que des dirigeants de pays invités et des représentants d'organisations régionales et internationales invitées, pour discuter de la coopération économique mondiale.

Le sommet marque la fin de la présidence saoudienne du G20 qui a débuté en décembre 2019.