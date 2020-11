Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a affirmé, samedi depuis Tipasa, que la fermeture des écoles en raison de la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus "n'est pas à l'ordre du jour actuellement", relevant que des contacts sont en cours avec des laboratoires étrangers pour l'acquisition du vaccin contre la Covid-19.

"Dans l'éventualité où des cas positifs sont enregistrés dans les écoles, chaque cas sera traité séparément. Toutefois, la fermeture des écoles n'est pas à l'ordre du jours actuellement", a précisé M. Djerad dans une déclaration à la presse, lors du coup d'envoi, à partir du barrage Boukerdane (Tipasa), de la campagne nationale de reboisement à l'occasion de la journée nationale de l'arbre, soulignant que "l'Etat s'acquitte de ses devoirs et continuera à le faire envers ses citoyens".

Toutes les décisions prises précédemment dans le cadre de la gestion de la crise de la covid-19 interviennent "après consultation du comité scientifique, des spécialistes et des scientifiques algériens qui œuvrent selon une approche pratique, précise et objective, tant en Algérie qu'à l'étranger", a poursuivi le Premier ministre, affirmant que "les décisions et les mesures sont prises graduellement et au moment opportun".