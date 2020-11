Deux citoyens algériens, Feriel Gasmi Issiakhem et Samir Kerkache ont reçu récemment la distinction italienne de "Chevalier de l'étoile d'Italie", indique un communiqué de l'ambassade d'Italie à Alger.

L'architecte Feriel Gasmi Issiakhem a reçu cette distinction pour "les liens étroits qu'elle a cultivé avec l'Italie dans le domaine de l'architecture et des arts" à travers de nombreuses "initiatives de haut niveau".

Les projets de l'architecte comportent également un aspect "social, éthique, économique et de développement durable". Pour sa part Samir Kerkache a reçu cette distinction comme couronnement de vingt ans de carrière au niveau de la compagnie aérienne italienne.

L’ambassadeur d'Italie en Algérie Pasquale Ferrara a remis les honneurs de l'Ordre de l'Etoile d'Italie décernés par le Président de la République Sergio Mattarella sur proposition du Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale Luigi Di Maio, explique le communiqué.

L'Ordre de l'Etoile d'Italie est le deuxième honneur civil de l'Etat italien, réservé aux citoyens italiens et étrangers qui, à l'étranger, ont acqui s des mérites particuliers dans la promotion des relations d'amitié et de collaboration entre l'Italie et le pays dans lequel ils opèrent et dans la promotion des liens avec l'Italie.