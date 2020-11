Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, qui a reçu l’ambassadeur de Chine en Algérie, Li Lianhe, a souligné "l’importance capitale" que l'Algérie attache à l'acquisition du vaccin anti-Covid-19, indique jeudi un communiqué du ministère.

Lors de l’audience, qui s’est déroulée au siège du ministère, en présence du ministre délégué chargé de la Réforme hospitalière, Ismail Mesbah, et des cadres de l’administration centrale, et après avoir rappelé les recommandations du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, quant à la nécessité "d'acquérir le vaccin dans les plus brefs délais", M. Benbouzid "s’est enquis de la composition du vaccin, de son taux d’efficacité et des conditions pour se le procurer auprès des laboratoires chinois qui comptent parmi les plus grands laboratoires au monde", précise la même source.

A cette occasion, l'ambassadeur de Chine s’est félicité de la coopération "fructueuse et privilégiée" entre les deux pays, soulignant que le vaccin sera disponible sur le marché international dans les "meilleurs délais".

Les deux parties ont convenu, à cet effet, d'organiser des réunions consultatives techniques dans les prochains jours.

A noter que cette audience entre dans le cadre des rencontres du ministre de la Santé avec les ambassadeurs de certains pays producteurs du vaccin anti-Covid-19, au titre de la stratégie nationale de lutte contre le coronavirus.