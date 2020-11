L’hôpital Mohamed Seddik Benyahia de Jijel a reçu jeudi soir, un don d’aides médicales octroyé par le bureau de la wilaya de Sétif de l’association des Oulémas musulmans algériens pour la prise en charge des malades de la Covid-19.

Ces aides collectées par les annexes de l’association des Oulémas musulmans algériens des wilayas de Guelma et Bordj Bouarréridj contiennent du matériel médical divers en plus de la mobilisation d’une équipe médicale composée de 5 médecins privés en signe de contribution aux efforts de lutte contre cette pandémie, a précisé à l’APS le président du bureau de Sétif de l’association des oulémas musulmans algériens, Moussa Mili.

Le même responsable a indiqué que les médecins faisant partie de cette caravane d’aide séjourneront 3 jours à l’hôpital de Jijel et auront pour mission de soutenir le staff médical en place.

Les aides médicales réceptionnées par les gestionnaires de l’hôpital de Jijel sont composées de 15kits d'oxygénation et de ventilation permettant de "soulager les malades du Covid-19 en proie à des difficultés respirat oires en leur évitant d’entrer en phase de réanimation, a-t-on précisé.

Les aides contiennent aussi des équipements de mesure du taux d’oxygène dans le sang entre autres en plus de 24.000 bavettes et 2 quintaux de gel désinfectant et autres combinaison, visières et masques de protection.

Pour rappel, la direction locale de la santé et de la population (DSP) de Jijel a reçu jeudi 2 ambulances équipées prêtées par le Groupe Industriel des Ciments d'Algérie (GICA), en plus de quantités de produits désinfectant et détergents.