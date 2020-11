La Grèce a révisé les prévisions de contraction de son PIB pour 2020 en raison de la pandémie du coronavirus, tablant désormais sur une récession plus marquée, de 10,5%, avant une croissance de 4,8% l'an prochain, selon le projet du budget pour 2021 déposé vendredi au Parlement.

Début octobre, un pré-projet du budget prévoyait une contraction de 8,2% du Produit intérieur brut (PIB) en 2020 avant un rebond de 5,5% en 2021, selon le ministère des Finances.

"Le projet du budget 2021 est élaboré malheureusement dans des conditions adverses" et "dans une ambiance incertaine" due à la pandémie du Covid-19, explique le rapport ministériel du budget de l'Etat, qui doit être voté prochainement au Parlement.

En 2019, l'économie grecque avait enregistré une croissance de 1,9%. Le ministère grec des Finances explique dans ce rapport que la croissance prévue en 2021 prend en compte les fonds européens qui doivent être alloués aux régions des pays membres du club de 27 dans le cadre du programme de relance post-Covid, baptisé "React-EU". Au total, les mesures de soutien à l'économie grecque doivent atteindre 31,4 milliards d'e uros dont 23,9 milliards concernent l'année 2020 et 7,5 milliards pour l'année 2021, détaille le projet de budget.

Début novembre, le gouvernement avait indiqué que le coût des mesures de soutien à l'économie grecque, affectée par le Covid-19, avait "déjà dépassé 6% du PIB" alors que la moyenne en Europe était de 4%. Dans le sillage de la contraction de l'économie européenne due à la pandémie du coronavirus, le PIB grec a chuté de 15,2% au deuxième trimestre de cette année. Après avoir perdu près d'un quart de son PIB pendant la décennie de la crise financière inédite ayant frappé le pays entre 2008 et 2018, la Grèce a renoué avec la croissance ces dernières années mais son économie reste toujours fragile.

La consommation privée devrait selon les prévisions chuter de 7,6% en 2020 avant de revenir dans le vert l'an prochain (+3%).

Avec le taux de chômage déjà le plus élevé de la zone euro en 2019 (17,3%), la Grèce s'attend encore à une hausse cette année, à 18,9%, avant une baisse à 17,9% L'an prochain, selon une enquête des services des statistiques grecques.

Le déficit primaire grec doit atteindre 3,88% du PIB en 2021, souligne le rapport du projet du budget.