La 22ème édition des Journées théâtrales de Carthage (JTC) a été reportée à 2021, en raison de la conjoncture sanitaire mondiale et des récentes restrictions récemment adoptées en Tunisie, annonce le ministère tunisien des Affaires Culturelles.

Cette édition des JTC, initialement prévue du 5 au 13 décembre prochain, a été reportée à l'année 2021 alors que la date du prochain rendez-vous sera communiquée ultérieurement.

La direction du festival envisage cependant d'organiser un programme dédié au théâtre national à travers des spectacles, des ateliers et des rencontres.

Cette programmation dépendra, elle aussi, de l'évolution de la situation sanitaire et l'assouplissement des restrictions sur les activités culturelles et artistiques.

Fondée en 1983, les Journées théâtrales de Carthage sont l'un des principaux rendez-vous culturel tunisien avec les Journées cinématographique.