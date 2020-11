La Cour suprême de Pennsylvanie a rejeté mardi un recours de l'équipe de campagne de Donald Trump relatif aux élections à Philadelphie, rapportent les médias. Les républicains ont affirmé que leurs observateurs avaient été privés de la possibilité de vérifier si les procédures de dépouillement avaient été correctement suivies, selon NBC News. La Cour suprême de Pennsylvanie a porté un coup aux efforts de Donald Trump pour contester les résultats des élections dans cet Etat. Celle-ci a rejeté le recours de son équipe de campagne affirmant que les observateurs républicains n'avaient pas eu suffisamment d'accès pour suivre les procédures de dépouillement, rapporte NBC News. La cour a statué par cinq voix contre deux que les responsables de Philadelphie n'avaient pas violé la loi de l'Etat en maintenant au moins 15 pieds (4,5 mètres) de distance entre les observateurs et le personnel qui comptait les bulletins de vote. Un proche conseiller de Trump évoque la victoire de Joe Biden et une future transition La cour précise que la loi de Pennsylvanie exige seulement que les observateurs soient présents "dans la salle" où les bulletins de vote sont comptés, mais ne fixe pas une distance minimale entre eux et les tables de dépouillement. La décision sur cette distance minimale étant du ressort des commissions électorales de comté. Dans le cas de Philadelphie, le conseil local a élaboré ces règles en se fondant sur un examen "attentif" de la meilleure façon de protéger la sécurité et la confidentialité des bulletins de vote des électeurs, ainsi que de protéger ses employés et les autres personnes qui seraient présentes pendant la pandémie. Selon des experts du droit électoral, les recours en série déposés par les équipes du président sortant ont peu de chances d'inverser le résultat de l'élection et visent plutôt à préserver son capital politique. Trump refuse de reconnaître sa défaite électorale. Le 7 novembre, plusieurs médias américains avaient en effet annoncé la victoire de Joe Biden à l’élection présidentielle. L’ancien vice-président s’était proclamé vainqueur un peu plus tard dans la soirée, tandis que le président sortant avait déclaré que son rival "se précipitait pour se positionner faussement en tant que vainqueur". Depuis, des actions en justice ont été intentées dans plusieurs Etats par l’équipe de campagne de Donal d Trump, notamment en Pennsylvanie, Géorgie, Arizona, dans le Nevada et le Michigan.