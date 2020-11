Le coup d'envoi d'une large campagne nationale de désinfection de tous les bureaux de poste au niveau national a été donné mardi à Alger, sous la supervision du ministère de l'Environnement et des Energies renouvelables et en coordination avec le ministère des Postes et des Télécommunications, avec une forte participation des associations environnementales et des acteurs de la société civile.

Dans une déclaration à la presse en marge de la cérémonie de lancement de cette campagne, la ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Nassira Benharrats, a affirmé que l'initiative de la campagne de désinfection de tous les bureaux de poste au niveau national vise à préserver la santé des utilisateurs de ces établissements prestataires de services ainsi que de leurs travailleurs, en cette conjoncture sanitaire inédite et difficile.

Dans le même contexte, Mme Benharrats a salué le rôle des associations concernées par le domaine environnemental ainsi que les différents acteurs de la société civile à l'instar des scouts musulmans algériens (SMA) pour leur contribution appréciable aux côtés des autres secteurs de l'environnement et de la poste dans cette initiative sociale visant à désinfecter tous les bureaux de poste au niveau national.

Cette campagne sera suivie par d'autres pour la désinfection des différentes administrations publiques et toutes les structures et centres accueillant un public, a-t-elle poursuivi. De son côté, le ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Brahim Boumzar a mis en avant l'organisation de cette campagne à la veille du versement des pensions de retraite et des ayants droit et ce dans le souci de la préservation de leur santé et de celle des fonctionnaires des bureaux de poste à travers l'ensemble du territoire national.

Il a adressé, en outre, ses remerciements aux membres de la société civile et ce pour leur participation efficace à cette campagne à travers la désinfection des bureaux de poste.

Pour sa part, le ministre délégué chargé de l'Environnement saharien, Hamza Al Sid Cheikh a affirmé que cette initiative s'inscrit en droite ligne d'une large campagne nationale englobant tous les établissements publics accueillant les citoyens et ce en vue de préserver la santé de tous dans la lutte contre la pandémie. Cette campagne, qui intervient à la veille du versement des pensions des citoyens, se veut un message adressé aux citoyens les appelant à l'impératif de respecter les gestes barrières et la distanciation sociale afin d'endiguer la propagation du virus.