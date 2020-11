Le ministre de l'Industrie, Ferhat Ait Ali Braham, a présidé mardi à Alger l’installation d’un comité technique chargé d'étudier et de suivre les dossiers relatifs à l’exercice de l'activité de construction automobile et d’un comité ministériel conjoint chargé de suivre les dossiers relatifs à l’exercice de l'activité de concessionnaire de véhicules neufs, indique un communiqué du ministère.

Le comité technique est chargé d'étudier et de suivre les dossiers relatifs à l’exercice, à l’organisation et au fonctionnement de l'activité de construction automobile et le comité ministériel conjoint est chargé d’étudier et de suivre les dossiers relatifs à l’exercice, à l’organisation et au fonctionnement de l'activité de concessionnaire de véhicules neufs, précise la même source.

A cette occasion, le ministre a donné des directives aux membres des deux comités pour que leurs missions soient menées à bien dans un cadre clair et transparent.

Ces comités ont tous les pouvoirs et jouissent d'une totale indépendance dans l'étude des dossiers, a-t-il dit.

Le premier responsable du secteur a, dans ce contexte, insisté sur "la nécessité d'étudier attentivement les dossiers des concessionnaires sans discrimination aucune, tout en respectant les délais légalement impartis".

Par souci de transparence dans l'étude des dossiers, M. Ait Ali Braham a rappelé "l'obligation de communiquer avec les concessionnaires via la plateforme numérique lancée par le ministère à cet effet et non pas directement comme cela se faisait auparavant".