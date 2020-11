Une nouvelle offre promotionnelle sera lancée à partir de mardi au profit des clients résidentiels qui pourront ainsi bénéficier d'un modem optique gratuitement pour toute nouvelle souscription d’une durée de trois mois ou plus au service "Idoom fibre", indique lundi un communiqué d'Algérie Telecom.

"Algérie Télécom lance sa nouvelle offre promotionnelle +Idoom fibre+ au profit des clients résidentiels.

Grâce à cette offre inédite, pour toute nouvelle souscription d’une durée de trois (03) mois ou plus au service +Idoom fibre+, le client bénéficie d’un modem optique gratuitement", note la même source, précisant que "cette nouvelle offre promotionnelle et avantageuse est valable pour une durée d'un mois à compter du 17 novembre 2020".

Pour plus d’informations, Algérie Télécom invite ses abonnés à visiter son site web : www.algerietelecom.dz ou à prendre contact avec ses web conseillers sur sa page Facebook : www.facebook.com/algerietelecomgroupe.

A travers cette nouvelle promotion, Algérie Télécom "confirme, encore une fois, son engagement à répondre au mieux aux attentes de ses clients".