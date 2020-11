Le nombre des infections journalières par le COVID-19 en Tunisie a baissé, durant les dernières 24 heures, à 599 cas suite à 1.804 analyses virologiques, a annoncé le ministère tunisien de la Santé, dans un bilan épidémiologique publié lundi dans la soirée.

La même source a fait savoir que 19 nouveaux décès, dus au nouveau coronavirus, ont été signalés durant ces dernières 24 heures. Ainsi, la Tunisie totalise 81.003 cas confirmés de COVID-19, depuis le début de la crise sanitaire (début mars 2020) dont 2.389 décès et 55.558 cas de guérison. Jusqu'au 14 novembre courant, quelque 1.488 patients atteints du COVID-19 sont hospitalisés, dont 278 en soins intensifs et 137 soumis à la respiration artificielle. Le membre du comité scientifique de lutte contre le COVID-19 et porte-parole du ministère de la Santé, Nissaf Ben Alaya, a mis en garde, ce lundi devant la commission des Tunisiens à l'étranger au Parlement, que la situation épidémiologique en Tunisie "est encore critique, en plus de l'augmentation des cas testés positifs au virus". D'un autre côté, le conseil scientifique de lutte cont re le nouveau coronavirus s'est fait entendre que les tests de diagnostic rapide ne peuvent détecter un cas positif au COVID-19 que dans les 4 premiers jours de la contamination.

Lors de la même audition parlementaire, la délégation représentant ledit conseil scientifique a révélé que la Tunisie dispose actuellement de 150.000 tests de dépistage rapide, utilisés au niveau de certains points de passage frontaliers terrestres et à l'aéroport de Tunis Carthage, dans la capitale.

Et de préciser qu'en Tunisie, l'usage des tests rapides est plutôt limité, pour le moment, aux personnes symptomatiques, pendant les quatre premiers jours de leur contamination par le virus.